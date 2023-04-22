Александр Поливодский до войны более 20 лет занимался адвокатской деятельностью.

В Луганской области погиб известный адвокат Александр Поливодский.

Воин и правозащитник погиб во время выполнения боевых задач на востоке Украины.

Об этом сообщила пресс-служба Национальной ассоциации адвокатов Украины.

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Более 20 лет он занимался адвокатской деятельностью. Специализировался на аграрном и земельном праве, праве в сфере недвижимости и судебных спорах.

Кроме того, Александра Поливодского неоднократно приглашали советником международных организаций. В частности, Всемирный банк, Международная финансовая корпорация, Европейская комиссия и т.д.

Также адвокат был советником ряда общественных организаций аграрной сферы. До февраля 2023 года возглавлял Комитет по аграрному, земельному и окружающему праву НААУ.

Поливодский вошел в список 10 наиболее рекомендованных юристов практики "Аграрное право" по исследованию "Выбор клиента" и в топ-100 лучших юристов Украины 2010-2011 годов, проведенного "Юридической газетой".

Напомним, в Киеве 21 апреля простились с бывшим нардепом, военнослужащим 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша Олегом Барной. С первых дней широкомасштабного вторжения он добровольно отправился защищать Украину от российского агрессора. Погиб 17 апреля.

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