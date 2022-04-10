В Луганской области пограничники "щедро угостили орков свинцом" и взяли в плен артиллериста

В Луганской области пограничники "щедро угостили орков свинцом" и взяли в плен артиллериста

Пленник умолял не стрелять и сдался сам.

В Луганской области пограничники отбили вражескую атаку и взяли в плен артиллериста.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

По словам одного из украинских офицеров на этом направлении, это уже четвертая попытка наступления оккупантов. Он отмечает, что в подобных случаях важно не поддваиваться эмоциям.

"Растерянности нет, есть понимание ответственности за жизнь подчиненных. Ты должен выполнять боевое задание, не поддаваясь эмоциям. Одна неправильная команда — караулит жизнь собратьев", — говорит офицер.

По его словам, на этот раз захватчики снова попытались незаметно подкрасться к позициям украинских бойцов.

"Пограничники щедро угостили орков свинцом. От выстрелов те крысы начали разбегаться, еще больше подвергаясь пулям защитников Украины. Несколько захватчиков остались удобрять украинский чернозем, а один раненый умолял не стрелять и сдался", — говорится в сообщении.

Пленный оказался уроженцем Стаханова. Он признался, что с 2019 служит артиллеристом. Причастен ли он к обстрелам мирных украинцев, еще будут выяснять.

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