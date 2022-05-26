В Луганской области погибших и умерших хоронят в братских могилах

В Луганской области полицейские хоронят погибших и умерших в братских могилах

Полиция Луганской области заменила похоронное бюро.

Правоохранителям приходится хоронить тела погибших и умерших во временных братских могилах.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"В настоящее время Полиция Луганской области заменяют многие службы, в частности, была специально сформирована похоронная команда. Полицейские выезжают на места гибели в результате обстрелов или естественной смерти граждан и проводят захоронения людей в братской могиле", — говорится в сообщении.

В частности, в одном из районе Лисичанска уже похоронены в братской могиле 150 мирных жителей.

После войны родственники могут совершить перезахоронение. Полицейские выдают родственникам погибших документы, с помощью которых впоследствии можно получить свидетельства о смерти.

Напомним, российские оккупанты опрокидывают в Луганскую область большое количество войск, артиллерии и авиации для боев с украинскими военными.

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