В общей сложности шестерым гражданам Украины сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности.
В Луганской области во время вторжения России трое помощников судей Старобельского районного суда и бывший следователь прокуратуры перешли на сторону оккупантов. Предатели заняли должности в так называемой "прокуратуре Старобельского района Генпрокуратуры ЛНР".
Об этом сообщили 26 мая в Офисе Генерального прокурора.
Также житель Луганской области занял должность "и.о. прокурора Старобельского района ЛНР" и незаконно проник в жилье другого человека, где с угрозой применения насилия провел обыск.
Еще один старобельчанин занял должность "работника Старобельской полиции ЛНР", присягнув на верность РФ.
Шестерым гражданам Украины сообщили о подозрении в коллаборационной деятельности, а одному из них еще и 0 нарушении неприкосновенности жилья. Досудебное расследование продолжается.
Напомним, депутату Херсонского областного совета объявили о подозрении в осуществлении коллаборационной деятельности. После полномасштабного вторжения мужчина согласился на сотрудничество с представителями России.
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