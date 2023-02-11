В Луганской области поймали предателя, который ремонтировал технику россиян и расселял их в дома односельчан

Предатель также подвозил оккупантов к огневым позициям на территории Луганской и Донецкой областей.

В деоккупированном Невском в Луганской области правоохранители задержали предателя, который ремонтировал военную технику оккупантов и развозил их на позиции.

Об этом сообщает пресс-служба Луганской областной прокуратуры.

Предателем оказался 48-летний местный житель, бывший работник местного фермерского хозяйства, с самого начала полномасштабного российского вторжения оказывал помощь оккупационным войскам государства-агрессора.

Следствием установлено, что после захвата села он добровольно расселял военнослужащих армии РФ в собственном и соседнем доме. Содействовал вооруженным силам РФ и контролируемым ими незаконным вооруженным формированиям так называемых "Л/ДНР" в продвижении в Луганской области.

По данным СБУ, предатель разместил в своем доме 14 захватчиков, там также сделали вражеский склад оружия и боеприпасов. За сотрудничество с агрессором он получил пропуск, позволявший свободно передвигаться на временно оккупированной территории востока Украины.

"По собственной инициативе мужчина ремонтировал поврежденную военную технику оккупантов – БТРы, боевые и легковые машины, которые использовались против украинских защитников. В некоторых случаях транспортировал танки и другую технику захватчиков. Во время оккупации фигурант на собственном автомобиле перевозил личный состав армии агрессора на огневые позиции. Также неоднократно привлекался к загрузке боеприпасов на складах в Невском и соседнем селе Макеевка", — говорится в сообщении.

Мужчине сообщено о подозрении в коллаборационной деятельности (ч.7 ст. 111-1 УК Украины). Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, депутату Верховной Рады объявили о подозрении в госизмене.

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