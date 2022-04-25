В Луганской области произошел "взрыв газа" в горисполкоме: погиб так называемый "народный мэр"

В Луганской области произошел "взрыв газа" в горисполкоме: погиб так называемый "народный мэр"

В Луганской области в городе Кременная произошел взрыв в горисполкоме.

В то время там проходило заседание так называемого "народного мэра".

Об этом на своей странице в соцсети написал советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

Как сообщается, произошел "взрыв газа". В то время в горисполкоме проходило совещание так называемого "народного мэра" Кременной с предателями из силовых структур.

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"Насколько я знаю, все, кто присягнули на верность народу Украины – погибли. Какая досадная неожиданность", — сообщил Антон Геращенко.

Напомним, что в России за сутки произошло сразу несколько масштабных пожаров. Там горела авиабаза, нефтебаза, мясокомбинат и полиция.

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