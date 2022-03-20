В Луганской области работница прокуратуры предала Украину: ей объявлено подозрение

В Луганской области работница прокуратуры предала Украину: ей объявлено подозрение

Коллаборантке сообщено о подозрении.

Сотрудница Новопсковского отдела Старобельской окружной прокуратуры прошла собеседование с представителями "ЛНР" - оккупационной администрации РФ с целью перехода на сторону оккупанта.

Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.

"Женщина дала согласие на добровольное вступление в ряды новой незаконной "структуры" и присягнула на верность самопровозглашенной "Луганской народной республике". Таким образом подозреваемая добровольно заняла должность в одном из структурных подразделений так называемой "прокуратуры Новопсковского района ЛНР",

Решается вопрос о вынесении постановления о задержании подозреваемого с целью повода в порядке ст. 615 УПК РФ. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Второго следственного отдела (с дислокацией в г. Северодонецке) территориального управления ДБР, расположенного в Краматорске, оперативное сопровождение – 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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