В Луганской области работница прокуратуры предала Украину: ей объявлено подозрение

Коллаборантке сообщено о подозрении.
Сотрудница Новопсковского отдела Старобельской окружной прокуратуры прошла собеседование с представителями "ЛНР" - оккупационной администрации РФ с целью перехода на сторону оккупанта.
Об этом сообщили в Офисе генерального прокурора.
"Женщина дала согласие на добровольное вступление в ряды новой незаконной "структуры" и присягнула на верность самопровозглашенной "Луганской народной республике". Таким образом подозреваемая добровольно заняла должность в одном из структурных подразделений так называемой "прокуратуры Новопсковского района ЛНР",
Решается вопрос о вынесении постановления о задержании подозреваемого с целью повода в порядке ст. 615 УПК РФ. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями Второго следственного отдела (с дислокацией в г. Северодонецке) территориального управления ДБР, расположенного в Краматорске, оперативное сопровождение – 3 управления Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях.
Читайте также:
- С начала войны уже 10 миллионов украинцев покинули дома — ООН
- В Киеве обломки российской ракеты попали в многоэтажку: двор превратился в руину, есть пострадавшие (фото, видео)
- Все больше российских оккупантов отказываются участвовать в войне — разведка