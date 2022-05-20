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В Луганской области работники одного из судов перешли на сторону оккупантов

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В Луганской области работники одного из судов перешли на сторону оккупантов

Фото: pixabay.com

Сотрудники Беловодского районного суда Луганской области добровольно согласились сотрудничать с российскими оккупантами.

Им сообщили о подозрении по факту коллаборационизма и государственной измены.

Об этом сообщает МВД Украины.

По данным следствия, двое работников суда в Луганской области добровольно согласились сотрудничать с российскими оккупантами. За это им грозит до 15 лет лишения свободы.

"Киберполицейские производили сбор и анализ данных, а также прорабатывали открытые источники информации для установления фактов указанных уголовных правонарушений", — говорится в сообщении.

Фигурантам объявлено о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность), ч. 2 ст. 111 (Государствена измена) УК Украины.

Напомним, в Украине массово расследуют преступления служителей Московского патриархата. Уже открыто более десятка уголовных производств по статье "Предательство родины". Во время оккупации священнослужители не только помогали врагу, но рассказывали верующим нарративы российской пропаганды.

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