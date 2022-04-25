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В Луганской области разрушены почти все больницы — ОВА (фото)

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В регионе нет ни одной работающей аптеки.

В Луганской области разрушены почти все больницы.

Об этом сообщил руководитель Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в Facebook.

"В Луганской области все медицинские учреждения и больницы повреждены или разрушены. Такая ситуация угрожает жизни тысяч людей, в том числе и на оккупированных территориях. На свободной Луганщине медицинскую помощь еще можно получить в Северодонецке и Лисичанске, военные врачи помогают в Попасной. Из-за постоянных обстрелов и обесточивания раненых пытаемся эвакуировать в больницы в другие области страны", — отметил глава ОВА.

Также, по словам Гайдая, в Луганской области нет ни одной работающей аптеки.

Напомним, утром 25 апреля под обстрел армии РФ попали пять железнодорожных станций в центре и западе Украины.

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