В Луганской области россияне мобилизуют всех мужчин, а на Запорожье оккупанты просят еду и помыться - Генштаб

В Генштабе ВСУ рассказали, как Россия пытается восполнить потери на фронте: россияне продолжают принудительно мобилизовать жителей Луганщины, свозят "зеков", а на части оккупированной Запорожской области россияне выпрашивают у местных еду и возможность помыться.

Об этом 25 октября говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Российские оккупационные войска для пополнения текущих потерь продолжают меры принудительной мобилизации. Во временно оккупированном населенном пункте Хрустальный Луганской области "мобильные группы" задерживают и доставляют в военкомат всех мужчин. По наявной информации, для пополнения подразделений частных военных компаний в Станицу Луганскую с территории россии приехала очередная партия заключенных. Местным так называемым "правоохранителям" запрещено вмешиваться в случае выявления нарушений со стороны прибывших наемников", — сообщили в Генштабе.

А вот на Запорожском направлении в населенный пункт Волковка прибыла очередная партия российских военнослужащих, которые хаотично передвигаются по улицам, выискивают у местного населения еду и возможность помыться.

Мобилизация в России

Российский диктатор Путин в конце сентября объявил о "частичной" мобилизации. В РФ планируют призвать в оккупационную армию от 300 тыс. до 1 миллиона человек. Также на временно оккупированных территориях Украины с февраля продолжается принудительная мобилизация — украинцев вылавливают на улицах и отправляют в армию РФ, где их используют, как "пушечное мясо".

Издание The Guardian отмечает, что всего через несколько дней после объявления мобилизации российские оккупанты уже начали возвращаться домой в гробах. Один из мобилизованных из Челябинска успел пробыть на фронте 5 дней, где его ликвидировали.

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