В Луганской области россияне на территории учебных заведений размещают технику и личный состав

Российские оккупанты только на словах улучшают жизнь на захваченных территориях Луганщины.

Захватчики скапливают технику и войска на Сватовщине. Кроме того, россияне "зарываются" не только в полях, но и в учебных заведениях Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Россияне продолжают использовать учебные заведения на временно захваченных территориях для размещения личного состава и военной техники", — рассказал глава области.

Отмечается, что в Хомовке на Сватовщине на территории местного аграрного лицея размещена военная техника, а в корпусах заведения разместился личный состав армии РФ.

Кроме того, отступивших из Харьковщины военных в России считают дезертирами. По словам Гайдая, речь идет об оккупантов из 202-го стрелкового полка 2 армейского корпуса.

Как сообщалось, в Луганской области оккупанты усилили проверки людей. Все чаще там появляются проукраинские открытки и желто-голубые ленты. Кроме того, начались внутренние разборки среди так называемого "руководства ЛНР".

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