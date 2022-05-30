В Луганской области россияне обстреляли эвакуационный автомобиль: погиб журналист из Франции

В Луганской области больше не будет производиться эвакуация мирных жителей.
Это произошло из-за того, что в понедельник, 30 мая, российские оккупанты обстреляли автомобиль, который ехал спасать людей. Из-за этого погиб журналист из Франции.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
Из-за постоянных обстрелов российских убийц в Луганской области официально прекратили эвакуацию.
"Сегодня наш бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под вражеский обстрел. Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска", — написал.
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Напомним, россияне в Лимане разрушили современную велобазу со специализированной трассой BMX.
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