В Луганской области россияне обустроили лицей под госпиталь – свозят раненых из-под Бахмута

На временно оккупированной части Луганской области российские захватчики обустроили в лицее военный госпиталь из-за большого количества раненых оккупантов.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

"Выход найден — раненых боевиков из-под Бахмута доставляют в многопрофильный лицей, который от недавна называется "военным госпиталем" — так тоже пытаются спасти жизнь трем сотням оккупантов", — говорится в сообщении.

Кроме этого, в Беловодске сейчас лечатся около 300 раненых "вагнеровцев". К тому же, уже неоднократно сообщалось о перегрузке больниц в Первомайске.

Ситуация в Луганской области

На оккупированной части Луганской области гражданскому населению отказывают в предоставлении медицинских услуг, поскольку все больницы переполнены ранеными российскими солдатами. В медицинских заведениях не хватает кроватей, вещей, медицинского персонала.

Возле Кременной в Луганской области остается сложная ситуация, преимущество на стороне Вооруженных сил Украины, понемногу идет продвижение вперед, но город все еще не уволили.

По прогнозам главы Луганской ОВА Сергей Гайдая, к Новому году украинские войска освободят Сватово или Кременную, а всю Луганщину удастся деоккупировать в 2023 году. Но это будет нелегко.

Читайте также: