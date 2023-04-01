В Луганской области россияне выселяют людей из домов, чтобы туда заехали жить оккупанты

Захватчики в Луганской области продолжают использовать в своих целях частную собственность гражданских лиц.

В населенных пунктах Щастинского района Луганской области захватчики выселяют людей из собственных домов, чтобы раздать пустые квартиры российским оккупантам.

Об этом сообщает Луганская областная военная администрация в Facebook.

"Захватчики продолжают использовать в своих целях частную собственность гражданских лиц. Так, в населенных пунктах Щастинского района они выселяют людей из собственных домов для расквартирования военнослужащих российских оккупационных войск", — рассказал исполняющий обязанности начальника ОВА Алексей Смирнов.

В то же время, во временно оккупированном Северодонецке в городе работают только два аптечных пункта в двух разных частях города и два больших магазина. Есть и маленькие, но сами местные говорят, что там практически ничего нет, а то, что есть – кушать невозможно.

Напомним, российские захватчики намерены мобилизовать на войну против Украины все мужское население в оккупированной Луганской области. Также оккупанты обещают всем желающим передавать принудительно отчужденное жилье граждан Украины.

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