В Луганской области российские оккупанты убили волонтера, который с 2014 года помогал армии

В Луганской области российские оккупанты убили волонтера, который с 2014 года помогал армии

Оккупанты убили волонтера в его доме.

В Луганской области российские оккупанты убили волонтера Александра Кононова, который с 2014 года помогал украинской армии.

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Об этом сообщает The Ukrainians.

"Когда война пришла в Луганскую область в 2014-м, он волонтерил. Развозил воду, еду и медикаменты на украинские позиции. На тот момент почти десять лет как жил с инвалидностью после травм на металлопроизводстве – не имел правой руки и левой ноги. 98 дней пробыл в плену "на подвале" в "ЛНР", где его пытали", — говорится в сообщении.

После этого волонтер жизнь заново строил в Житомирской области. Приобрел один из давно оставленных домов, перевез туда коз и овец и запустил маленькую козью ферму с сыроварней.

Фото: The Ukrainians

"В какой-то момент Александр вернулся на родной Донбасс. В который раз начал жизнь сначала. Полномасштабное вторжение России его оборвало. Александра убили в собственном доме. Просто в коляске. Вечная память настоящему украинцу Донбасса", — говорится в сообщении.

Напомним, чрезвычайники опубликовали фото разрушений в Харькове в 18-й день войны в результате бомбардировок со стороны российских войск.

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