В Луганской области самым тяжелым направлением остается Кременской – увеличилось количество атак оккупантов

Российская армия увеличила количество атак и обстрелов на Кременском направлении.

В Луганской области самым тяжелым направлением остается Кременской.

Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"На Кременском направлении сложно, но контролируемо. Существенного продвижения у врага нет. Россияне установили мощную РЭБ, поэтому есть ограниченные возможности использования БПЛА", — рассказал он.

Также он отметил, что в Луганской области заканчиваются "вагнеровцы", в основном сейчас на фронте, подготовленные двухмесячным курсом молодого бойца, мобилизованные солдаты.

Гражданское население на временно оккупированных территориях Луганщины лишено возможности получать медицинскую помощь. Все медучреждения россияне переформатировали под военные госпитали.

Ситуация в Луганской области

Российские войска продолжают свои атаки в Луганской области по нескольким направлениям: Сватово, Кременная и Белогоровка.

Российские оккупанты изо всех сил пытаются прорвать оборону украинских защитников в Луганской области. Вблизи города Кременная захватчики увеличили интенсивность обстрелов позиций ВСУ.

Сергей Гайдай предупредил, что в ближайшее время оккупанты могут усилить атаки в Луганской области. Он отметил, что военное руководство РФ не отменяло задачу для оккупантов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей.

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