В Луганской области семь полицейских предали Украину: прокуратура начала расследование

В Луганской области семь полицейских предали Украину: прокуратура начала расследование

Предателям грозит наказание.

Прокуратура начала расследование против семи "оборотней в погонах", предавших Украину в Луганской области.

Об этом сообщает Офис генерального прокурора.

"Установлено, что семь действующих работников милиции в условиях военного положения предали Украинское государство и перешли на сторону врага, связавшись с оккупантами. Кроме того, один из фигурантов возглавил незаконно созданный вражескими силами на территории Луганской области отдел полиции ЛНР", — говорится. в сообщении.

Досудебное расследование по уголовному производству следователями территориального управления ДБР, расположенного в г. Киев. Краматорск.

Прокуроры Луганской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовным делам по фактам действующих совершенных с использованием смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также государственной власти (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 УК Украины).

Потери России на 7 марта 2022 года / ТСН.ua

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