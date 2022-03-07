В Луганской области семь полицейских предали Украину: прокуратура начала расследование

Предателям грозит наказание.
Прокуратура начала расследование против семи "оборотней в погонах", предавших Украину в Луганской области.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
"Установлено, что семь действующих работников милиции в условиях военного положения предали Украинское государство и перешли на сторону врага, связавшись с оккупантами. Кроме того, один из фигурантов возглавил незаконно созданный вражескими силами на территории Луганской области отдел полиции ЛНР", — говорится. в сообщении.
Досудебное расследование по уголовному производству следователями территориального управления ДБР, расположенного в г. Киев. Краматорск.
Прокуроры Луганской областной прокуратуры осуществляют процессуальное руководство по уголовным делам по фактам действующих совершенных с использованием смены или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, а также государственной власти (ч. 3 ст. 109, ч. 1 ст. 111 УК Украины).
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