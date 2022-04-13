В Луганской области согласован гумкоридор для эвакуации людей в шести населенных пунктах — Гайдай

Названы места сбора для выезда для эвакуации населения 13 апреля.
В Луганской области сегодня, 13 апреля, согласован гуманитарный коридор для эвакуации населения из городов региона.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Гуманитарный коридор согласован: сегодня состоится эвакуация жителей Рубежного, Лисичанска, Северодонецка, Горной громады, Попасной. Маршруты изменены с учетом фактора безопасности. Следует принимать решение как можно быстрее. Ситуация очень обострена", — написал он.
Места сбора для организованного выезда на ж/д вокзалы:
- Лисичанск: центр города, ул. им. В. Сосюры, 324, ГСЧС; кв. 40 лет Победы, у дома 15
- Прывилля: Центральная площадь;
- Северодонецк : городской Дворец культуры, пр. Химиков, 28;
- Рубежное: Дворец культуры "Южный", ул. Чехова, 11;
- Горное: Дом культуры Украины, Гагарина 13а
- Попасная : ул. Первомайская, 42.
"Также в Луганскую область будет направлен гуманитарный груз. Следите за сообщениями. Надеемся на тишину", — подытожил Гайдай.
Напомним, Гайдай просит эвакуироваться жителей Луганской области.
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