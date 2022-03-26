В Луганской области согласуют пять гуманитарных коридоров на 26 марта: маршруты

В Луганской области согласуют пять гуманитарных коридоров на 26 марта: маршруты

Людей будут эвакуировать в отсутствие обстрелов.

В субботу, 26 марта, в Луганской области "режим тишины" согласовывается на пяти маршрутах.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

По его словам, местные власти будут пытаться эвакуировать людей из шести населенных пунктов: Северодонецка, Рубежного, Лисичанска, Попасной, Горного и Нижнего.

"Уже забрали 40 человек из Тошковки. Надеюсь, ситуация с безопасностью позволит вывезти всех желающих. В прошлый раз автобус в Лисичанске попал под обстрел российской армии и люди не смогли уехать", — рассказал руководитель ОВА.

Гайдай подчеркнул: эвакуация из населенных пунктов будет проходить в отсутствие обстрелов армией Российской Федерации. Кроме того, в обратном направлении будет направлен автотранспорт с гуманитарным грузом.

К слову, накануне, 25 марта, из Лисичанска Луганской области эвакуировали 240 жителей, а из Кременной – 77.

Как сообщалось, в пятницу, 25 марта, сработали оба согласованных гуманитарных коридора — удалось эвакуировать 7331 человека. Из Мариуполя в Запорожье собственным транспортом доехало 2800 человек, еще 4 тыс. мариупольцев были централизованно эвакуированы автобусами из Бердянска. Из Мелитополя в Запорожье был эвакуирован 531 человек.

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