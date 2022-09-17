В Луганской области существуют три варианта развития событий: Арестович рассказал детали

В Луганской области существуют три варианта развития событий.

О них советник Офиса президента Алексей Арестович рассказал в эфире "Фейгин Live" 16 сентября.

"Вариантов три. Первый – мы их (около трех батальонно-тактических групп, закрепившихся возле Лимана и под Боровой – ред.) проходим, сохраняя достаточный наступательный потенциал, чтобы двинуться на линию к Сватово, устроить им большую битву под Сватово и выход на Кременную. И, допустим, мы успешно это делаем, поскольку там ошметки собирают… Тогда положение "ЛНР" радикально усложняется, и тогда мы имеем успех и рушится вся оборона. А если мы берем ЛНР, то с тыла заходим на Донецкое направление. "Народные республики" отрезаем от границы с Российской Федерацией, прерываем их поставки и все, конец. Донбасс освобожден", — пояснил он.

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Арестович отметил, что оккупанты боятся этого как огня. Потому и бросается такое количество усилий, ничего и никого не жалея.

"Второй вариант. Мы увязнем на Лимане. Увязнем от Купянска направо, до Сватово, на Боровой. Им удается либо выбить нас из этих плацдармов, либо не дать нам пройти дальше. Образовать эту вторую линию обороны. А, возможно, и первую, по водохранилищу и по реке Оскол, не прилагая усилий для этого. Фронт либо надолго становится стационарным, либо на какой-то период, пока одна из сторон не накопит сил, чтобы его сменить. Или они — с востока на запад, либо мы — с запада на восток, новая операция", — добавил он.

Еще Арестович рассказал о промежуточном варианте.

"Например, мы взяли Лиман, мы прорвались от Купянска, Боровой, организовали плацдармы на том берегу, окопались. Но не можем пойти дальше, потому что истощились. Это хуже для российской стороны, но не так хорошо для нас. Это кусок времени, пока снова накопим силы… Короче, снова начинается гонка накопления резервов. Мне кажется, она будет в нашу пользу, но это время может растянуться", — пояснил советник ОП.

В то же время, по словам Арестовича, есть еще один отличный вариант.

"Наши давят от Северска, просачивание российской стороны в Спирное, Верхнекамянку, Белогоровку, которые еще недавно были взяты, на Лисичанск и Северодонецк. И если мы продавим там, хотя там отчаянное сопротивление, так называемая четвертая бригада "ЛНР", возникает еще одна возможность: мы их подрезаем, с юга берем, условно говоря, Рубежное, Северодонецк, Лисичанск. И тогда мы заходим снизу с левого фланга за линию обороны, которую создали Сватово – Кременная, в тыл. Тогда мы бьем вверх и справа – в сторону Счастья и Станицы Луганской. И рушится оборона, потому что мы уже за спиной. Это еще одна опция, она их тоже крайне беспокоит, поэтому войска там борются отчаянно, особенно "ЛНРовские", поскольку они понимают, чем это грозит, прости Господи, "республике". А дальше судьба их крайне печальна. Парни понимают, за что они воюют, в отличие от российских солдат. Поэтому они мотивированы", — говорит советник Офиса президента.

В любом случае, по убеждению Алексея Арестовича, "положение противника аховое".

Напомним, ранее Арестович объяснил, почему президент РФ не едет на передовую.

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