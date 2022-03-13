В Луганской области трое детей получили ранения из-за обстрелов российских оккупантов

Также обстрелами разрушены три школы.

В Луганской области 12 марта российские оккупационные войска 49 раз открывали огонь. В результате обстрелов погибли и ранены, среди раненых трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Украины.

В частности, обстрелами повреждены жилые дома в Северодонецке, Лисичанске, Кременной, Попасной, Привилле и Золотом, в некоторых домах возникли пожары.

Также обстрелами разрушены три школы, больница и торговый центр в Северодонецке.

"Уже утром, 13 марта, оккупационные войска обстреляли Христо-Рождественский кафедральный собор в Северодонецке, где в укрытии находятся жители города", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что по состоянию на утро 13 марта в результате вооруженной агрессии России в Украине уже погибли 85 детей и почти 100 ранены. Больше всего пострадавших в Киевской, Харьковской, Донецкой, Сумской, Херсонской, Николаевской и Житомирской областях.