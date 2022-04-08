В Луганской области украинские военные посадили вражеские беспилотники

За последние два дня специалисты посадили два летательных аппарата.
Украинские специалисты радиоэлектронной борьбы посадили в Луганской области беспилотный самолет "Орлан-10".
Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.
Как стало известно, 7 апреля 24 ОМБр им. короля Даниила успешно посадила беспилотник “Орлан-10”. Уже сегодня, 8 апреля, специалисты спустили на землю современную модель беспилотника.
“Орлан-30” посаджена українськими захисниками”, - підкреслили у Сухопутних військах ЗСУ.
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