В Луганской области украинские военные посадили вражеские беспилотники

За последние два дня специалисты посадили два летательных аппарата.

Украинские специалисты радиоэлектронной борьбы посадили в Луганской области беспилотный самолет "Орлан-10".

Об этом сообщили в пресс-службе Сухопутных войск ВСУ.

Как стало известно, 7 апреля 24 ОМБр им. короля Даниила успешно посадила беспилотник “Орлан-10”. Уже сегодня, 8 апреля, специалисты спустили на землю современную модель беспилотника.

“Орлан-30” посаджена українськими захисниками”, - підкреслили у Сухопутних військах ЗСУ.

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