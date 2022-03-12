В Луганской области украинские защитники выгнали врага из окраины одного из городов и захватили трофеи

В Луганской области украинские защитники выгнали врага из окраины одного из городов и захватили трофеи

Защитники захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного оккупанта.

В Луганской области возведен отряд пограничников и воинов ВСУ изгнал захватчиков из окраины одного из украинских городов.

Об этом сообщает МВД.

"Защитники Украины уничтожили несколько единиц вражеской бронетехники, также в оккупантов есть потери в живой силе. В результате боя украинские бойцы захватили трофейный БРДМ и взяли в плен одного оккупанта", — говорится в сообщении.

Напомним, в Днепре спасатели ликвидировали пожар на предприятии, вызванном обломками сбитой российской ракеты.

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