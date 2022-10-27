В Луганской области уничтожили казарму с оккупантами: ликвидировали несколько офицеров

В Луганской области в Сватовском районе уничтожили казарму с оккупантами. Удалось ликвидировать не менее 60 русских солдат.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

Казарма оккупационных войск находится в населенном пункте Коржево.

"В результате удара погибли до 60 оккупантов, среди них не менее десяти офицеров", — подчеркнул Сергей Гайдай.

Потери оккупантов

По состоянию на 27 октября ВСУ ликвидировали уже около 69 220 человек. Только за прошедшие сутки убито 230 оккупантов.

Между тем, в возведении Генштаба подтверждено огненное поражение района сосредоточения российского вооружения и военной техники, складов боеприпасов возле Берислав Херсонской области.

СБУ обнародовала разговор, в котором оккупант жалуется отцу на потери техники в батальоне. Солдат говорит, что в мотострелковой бригаде почти не осталось техники. Есть только пара танков, которые не едут и не стреляют.

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