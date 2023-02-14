В Луганской области в ближайшее время могут усилиться атаки оккупантов — Гайдай

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай предупредил, что в ближайшее время оккупанты могут усилить атаки в Луганской области.

Об этом он рассказал в эфире телеканала FREEДОМ.

Он отметил, что военное руководство РФ не отменяло задачу для оккупантов по выходу на административные границы Донецкой и Луганской областей.

"На наше направление они бросают все силы, чтобы выйти на админграницы и чтобы было, что "продавать" населению Российской Федерации. То, что увеличилось количество обстрелов, количество авиаударов, увеличилось количество атак. Мы видим, что это больше такое зондирование, поиск слабых мест. Это уже одна часть, пожалуй, начальная этого массированного наступления", — сказал Гайдай.

Ситуация в Луганской области

Российские войска продолжают свои атаки в Луганской области по нескольким направлениям: Сватово, Кременная и Белогоровка. Впрочем, пока жарче всего в Белогоровке и в районе Кременной.

Сергей Гайдай заявлял, что новое наступление России может произойти в любой день после 15 февраля.

На днях стало известно, что российские солдаты последние несколько дней активно вели атаки в направлении Кременной, однако отошли, понеся существенные потери.

Ветеран российско-украинской войны Алексей Гетьман считает, что повторное наступление России на Украину длится по меньшей мере полторы недели. По его мнению, российские военные хотят пройтись по административным границам Харьковской и Донецкой областей с севера и, соответственно, Донецкой и Днепропетровской областей с юга.

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