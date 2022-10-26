В Луганской области в результате удара ВСУ "задвохсотили" 60 оккупантов: детали

В Луганской области, согласно последней информации, потери оккупантов составили до 60 человек погибшими.

В Луганской области в результате огневого поражения удалось ликвидировать около 60 оккупантов, 10 человек из которых — офицеры.

Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба ВСУ за 26 октября.

Потери противника

По уточненной информации, подтверждены результаты огневого поражения оккупантов в течение последних дней. Так, в районах населенных пунктов Коржево и Николаевка Луганской области потери оккупантов составили до 60 человек погибшими. Не менее 10 человек из них – офицеры.

Украинская авиация в течение суток нанесла удар по району сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии за сутки поразили 3 пункта управления, 6 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, 2 склада с боеприпасами и 5 других важных военных объектов врага.

Вербовка в российских колониях продолжается

Несмотря на мобилизацию, в РФ пытаются восполнить потери личного состава, и дальше вербуя зэков в российских колониях.

Так, зафиксирована вербовка представителями частных военных кампаний в колониях Брянска и Брянской области.

Ранее сообщалось, что оккупанты построили несколько линий обороны на Херсонщине. Для этого они отбирают стройматериалы у местных.

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