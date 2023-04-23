В Луганской области "вагнеровцы" и военные РФ самоликвидировались во время перестрелки: Генштаб назвал причину

В захваченной части Луганской области между наемниками из ЧВК "Вагнер" и представителями российской оккупационной армии произошла перестрелка из-за неудач на фронте. С обеих сторон есть потери.

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ 23 апреля.

Российские наемники и представители оккупационной армии пытаются переложить неудачи на фронте друг на друга. Поэтому они устроили драку с перестрелкой.

"В результате, недавно, в населенном пункте Станица Луганская Луганской области произошла драка между военнослужащими из России и наемниками ЧВК "вагнер", которая переросла в перестрелку. В результате конфликта есть погибшие с обеих сторон", — говорится в сообщении.

По данным Генштаба, российские оккупационные войска продолжают нести большие потери на поле боя. Все медицинские учреждения на временно оккупированной территории переполнены ранеными оккупантами.

"В результате чего противник вынужден использовать учебные заведения временно оккупированных территорий в собственных целях. Так, в населенном пункте Мостики Луганской области, захватчики обустроили местную школу под военный госпиталь. Там находится большое количество раненых россиян. Кроме того, во всех медицинских учреждениях оккупантов существует большой дефицит медикаментов и перевязочных материалов", — говорится в сообщении.

Напомним, на фронте продолжаются ожесточенные бои за Марьинку и Бахмут. Российские оккупанты постоянно наступают на этих направлениях, пытаясь оккупировать украинские города.

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