В Луганской области вернули свет почти в 1,5 тысячи домов

В Луганской области вернули свет почти в 1,5 тысячи домов

В Луганской области отремонтировали воздушную линию и 18 подстанций.

В Луганской области 1 248 домов снова с электроэнергией. В регионе отремонтировали воздушную линию и 18 подстанций.

Об этом сообщил глава Луганской военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

Энергетикам удалось подключить воздушную линию напряжением 35 кВ «Горная-Лоскутовка» и подключить к ней подстанцию «Лоскутовка».

За последние несколько дней коммунальщики повторно присоединили к энергосистеме Северодонецк, вернули газоснабжение северодончанам и лисичанам.

В настоящее время остаются обесточенными 535 трансформаторных подстанций, 13 населенных пунктов частично и 17 полностью. Ждут возвращения света 95 938 потребителей.

Напомним, по данным Генштаба, кафиры намерены выйти на административные границы Луганской и Донецкой областей.

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