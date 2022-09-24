В Луганской области во время "референдума" людям выдают паспорта РФ, а мужчинам — повестки

Так называемое "голосование" в области больше нацелено на мобилизацию мужчин.

В Луганской области во время так называемого "референдума" людям выдают паспорта Российской Федерации, а мужчинам раздают повестки.

Об этом в эфире телеканала FreeДОМ рассказал глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.

"Это больше похоже на какой-то соцопрос, правда, опрос – под дулами автоматов. Ведь когда к вам в квартиру ломятся какие-то люди, если ты не открываешь, грозят выломать дверь. Открываешь, заходят и дают картонку: "Вы за ней спрячьтесь и поставьте галочку ". А сзади стоят вооруженные люди. Ставишь "против", тебя записывают в какой-то блокнотик. Ставишь галочку "за" – "Поздравляем!". Вам еще выдают и паспорт. А если вы мужчина, то за паспортом следует еще и повестка", – рассказал он.

Он добавил, что псевдоголосование больше нацелено на мобилизацию. К тому же города закрыли на въезд и выезд.

Также, по его словам, работникам бюджетных организаций угрожают увольнением в случае неявки на "референдум".

Напомним, россияне практикуют в Херсонской области "семейное голосование" на "референдуме".

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