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В Луганской области военные перехватили российский дрон-разведчик (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
724
Время на прочтение
1 мин
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В Луганской области военные перехватили российский дрон-разведчик (фото)

Фото: Государственная пограничная служба Украины

Украинские пограничники перехватили разведывательный дрон россиян.

В Луганской области украинские пограничники перехватили очередной российский дрон-разведчик.

Об этом сообщает пресс-служба ГНСУ.

"Добыча" поймана. Пограничники захватили вражеский дрон-разведчик. Полет дрона был замечен в Луганской области. С помощью радиотехнических средств бойцы нарушили связь с пультом управления БПЛА и приземлили "птичку", — говорится в сообщении.

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В настоящее время украинские военные изучают содержание памяти накопителя беспилотника.

Напомним, пограничники-минометчики показали, как взорвали вражеский блиндаж с оккупантами (видео).

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Дата публикации
Просмотры
724
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