В Луганской области военные прикрыли БТРом бус с детьми, который начали обстреливать оккупанты во время эвакуации

В Луганской области военные прикрыли БТРом бус с детьми, который начали обстреливать оккупанты во время эвакуации

Это спасло до 40 жизней.

Эвакуация под пулями – на выезде из города Попасная, это Луганская область, колонну с жителями обстреляли российские оккупанты. Россияне несколько раз попали из автоматов и пулеметов в автобус, в котором ехали женщины и дети. У машины вырвало переднюю дверь, но обошлось без жертв. Спасло мастерство водителя, который смог разогнать автобус до большой скорости и просто пролетел весь маршрут, и бойцов Нацгвардии, которые бронетранспортером закрыли людей от смерти.

Об этом говорится в ТСН.

На видео из бомбоубежища в Попасной местные готовятся к эвакуации, полицейские пытаются успокоить людей. Старшие люди уезжать отказываются. «К сожалению, не все граждане захотели эвакуироваться, у них были свои причины. Кто-то не хотел покидать свои дома, они не понимали, что домов больше нет», — говорят полицейские.

Женщины и дети садятся в маршрутку в первую очередь. Белый бус с надписью "Дети" не останавливают орков от попытки попасть в транспорт. Обстреливают из автоматического оружия.

Помогли военные, и от обстрелов автобус закрыли БТРом – это спасло более сорока жизней. Уже в безопасности выяснилось, что в бус попали несколько раз.

Российские оккупанты обстреляли колонну с людьми, эвакуировавшимися из города Попасная Луганской области

Глава Луганской госадминистрации Сергей Гайдай говорит, что российские террористы не учитывают каких-либо договоренностей, регулярно обстреливают гуманитарные колонны. И он же в очередной раз отмечает: Луганская область – это Украина. Россиянам не удается сдвинуть линию фронта. Завтра предстоит еще одна попытка вывезти людей из зоны боевых действий.

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