В Луганской области военные уничтожили склад с топливом российских оккупантов

Ликвидирована вражеская техника.

Украинские военнослужащие уничтожили склад из топлива российских оккупантов в Луганской области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

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По его словам, военные уничтожили состав рашистов и ликвидировали часть техники. В частности, уничтожены один вражеский танк и топливозаправочный автомобиль.

"На видео виден момент точного попадания в состав россиян с боекомплектом и горюче-смазочными материалами", — говорится в сообщении.

Как сообщалось, российские оккупанты начали массовое мародерство в Украине и в поисках легкой наживы становятся неконтролируемыми. СБУ подчеркнула, что российская армия мотивируется возможностью грабежей, а у офицеров нет реальной власти и вынуждены подчиняться "не российским вожакам и солдатам", которые преобладают в первой роте.

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