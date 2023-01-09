В Луганской области ВСУ отбили атаки оккупантов и нанесли им потери: что известно

Армия России в Луганской области пыталась в двух местах атаковать позиции ВСУ, однако оккупанты понесли потери и отступили.

Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ полковник Сергей Череватый в эфире всеукраинского телемарафона, который транслирует Youtube-канал ТСН.

Комментируя ситуацию в Луганской области, Череватый отметил:

"Там враг перегруппировывается, также происходит ротация подразделений, в частности укомплектованных мобилизованными во время так называемой частичной мобилизации. Враг иногда пытается контратаковать наши позиции, в частности, в эти дни в районе таких населенных пунктов, как Стельмаховка и Червонопоповка, однако был поражен огнем и отброшен назад, понеся потери".

По его словам, весь восточный фронт является горячим участком войны.

"Несколько ниже интенсивность на Луганском направлении (чем в Донецкой области – ред.), но там тоже идут бои, постоянная боевая работа. Если нет прямого столкновения с врагом, по нему системно поражают наши ракетные войска и артиллерия, ежесуточно уничтожается его оборонная инфраструктура, уничтожаются склады с артиллерийскими снарядами, горюче-смазочными материалами, также уничтожается большое скопление техники или личного состава врага", — рассказал полковник.

Напомним, 30 декабря спецподразделение Kraken освободило поселок на направлении Сватово-Кременная и показало эксклюзивные кадры штурма позиций оккупантов.

Трасса Сватово-Кременная, с помощью которой снабжаются российские войска, уже находится под огневым контролем украинских военных. Это усложняет оборону для оккупантов.

Военный эксперт Михаил Притула считает, что в ближайшее время ВСУ могут освободить от россиян Донецк, Мелитополь, Кременную и Сватово. По его мнению, "генерал зима" станет для российской армии катастрофой.

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал, что освобождение Кременной открывает пути для деоккупации сразу нескольких городов области.

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