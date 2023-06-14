В Луганской области ВСУ уничтожили базу, с которой оккупанты запускали беспилотники

В Луганской области, около Сватового, Силы обороны уничтожили место, с которого россияне запускали свои беспилотные летательные аппараты.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

По его словам, бойцы обнаружили место, с которого россияне запускали беспилотники, и эффектно уничтожили вражеские позиции благодаря Mavic 3 и Mavic 3T от UNITED24.

"Война операторов дронов как она есть. Сватовско-Купянское направление. На нашем направлении обнаружено и уничтожено место, с которого россияне запускали беспилотники. Метко отработали воины роты ударных БПЛА "Ахиллес" 92-й ОМБр", — говорится в сообщении.

Напомним, после удара по Одессе Россия снова вывела в Черное море ракетоносители с "Калибрами".

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