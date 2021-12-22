В Луганской области задержали террористку "ЛНР", которая приехала оформлять украинскую пенсию

В Луганской области задержали террористку "ЛНР", которая приехала оформлять украинскую пенсию

Женщина два года находилась в рядах НВФ и даже получила "звание младшего сержанта".

В Луганской области правоохранители задержали 59-летнюю женщину, которая в течение двух лет находилась в рядах боевиков так называемой "ЛНР".

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

Жительница оккупированного города Хрустальный (бывший Красный Луч) на свободную территорию Украины приехала, чтобы оформить банковскую карту для получения пенсии.

Однако, как оказалось, женщина с 2014 по 2016 год находилась в рядах незаконных вооруженных формирований и даже получила "звание младшего сержанта". Она работала фельдшером зенитного дивизиона террористов, который размещался в г. Хрустальный.

"Женщина периодически выезжала на военный полигон в с. Бугаевка Перевальского района, где участвовала в проведении стрельб как медработник, следила за соблюдением санитарного режима, проверяла качество питания", — рассказали в МВД.

Также она учила боевиков оказанию первой медицинской помощи и домедицинской помощи при получении ранений.

За такую работу женщина ежемесячно получала 19500 российских рублей. Ей сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения — "создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований".

Напомним, что в России и на оккупированной территории Донбасса активно вербуют наемников с боевым опытом.

Читайте также: