В Луганской области задержали предательницу: сдавала сепаратистам патриотов и передавала данные о военных

Женщина будет находиться в СИЗО.
В Луганской области задержала предательница, которая согласилась сотрудничать с оккупантами и сепаратистами. Женщина передала врагу данные о проукраинских жителях региона и информировала о передвижении военных.
Об этом сообщает Офис генерального прокурора.
Жительница Луганщины согласилась сотрудничать с представителем так называемого министерства государственной безопасности ЛНР.Сепаратистам женщина передавала информацию о проукраинских жителях региона и передвижения ВСУ и военной техники.
Коллаборантку задержали, ее отправили под стражу без возможности внесения залога. Продолжается следствие.
Освобождение Луганщины: что известно
Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что по состоянию на 31 октября ВСУ освободили 9 населенных пунктов на оккупированной Луганщине. Названий не сообщают, поскольку там продолжаются стабилизационные мероприятия.
В полиции показали, как выглядит освобожденный поселок Белогоровка в Луганской области. Российские террористы практически полностью разрушили населенный пункт. Там нет электричества, тепла и еды. Поэтому людей из поселка эвакуировали.
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