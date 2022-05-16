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В Луганской области запасов газа осталось на два месяца — Гайдай

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В Луганской области запасов газа осталось на два месяца — Гайдай

Фото: Associated Press

В Луганской области запасов газа осталось на два месяца.

За это время будет использоваться оставшийся в магистральных трубах газ.

Об этом сообщил глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

“Газ перекрыт уже даже на входе в Донецкую область: мы еще продержимся где-то два месяца на остатках, которые есть в магистральных трубах. Пока газоснабжение остается только в некоторых микрорайонах городов и части сел Луганской области”, - подчеркнул Сергей Гайдай.

Он также добавил, что Россия заблокировала поставки газа из Украины потребителям Луганщины и Донетчины. Кроме того, на территории оккупированной Луганщины – в Новопскове – было зафиксировано, что россияне воруют голубое топливо.

Напомним, что Германия планирует отказаться от нефти из РФ вне зависимости от санкций.

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