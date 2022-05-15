В Луганскую область российские оккупанты стянули свыше 2,5 тысяч техники — Гайдай

В Луганскую область российские оккупанты за полтора суток стянули более 2,5 тысяч техники.

Об этом сообщил глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай в эфире канала "Эспрессо".

По его словам, основная цель военных преступников РФ – выйти на административные границы области. Но эта цель у них разбита на два варианта.

“Один из вариантов оккупантов – захват Северодонецка как областного центра. Второй вариант – перерезать трассу "Бахмут-Лисичанск", таким образом сделать невозможным поставки как боекомплектов, так и гуманитарных грузов. То есть область будет просто отрезана полностью”, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Он также добавил, что сегодня, 15 мая, из области удалось эвакуировать 17 человек, трое из которых – несовершеннолетние.

"Эти люди уже в безопасности. Будем пытаться продолжать эвакуацию, хотя могу сказать, что каждая поездка – в Северодонецк, Лисичанск, в Горную общину – это лотерея. Может прилететь в любой момент”, — подчеркнул глава Луганской военной администрации.

Напомним, что в Черном море находятся два корабля с крылатыми ракетами и десантные катера РФ.

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