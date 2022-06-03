В Луганскую область убивать оккупантов прибыл "Иностранный легион" (видео)

В Луганскую область для поддержки украинских военных, защищающих украинскую землю от российских оккупантов, прибыл "Иностранный легион".

Добровольцы, принимающие участие на стороне Украины, прибыли в Северодонецк.

Об этом на своей странице в соцсети написал глава областной военной администрации Сергей Гайдай.

Глава области поделился сюжетом, который сняли журналисты издания "Радио Свобода". На кадрах видно, как украинская военная техника едет по дорогам Луганщины, проезжая мимо разрушенных домов и сгоревшего гражданского транспорта.

Также украинским военным были переданы боеприпасы, медикаменты и еда. Участие в освобождении Украины принимают военные из Грузии, Австралии, Франции и Бразилии.

“Луганщине помогает весь мир. "Иностранный легион" зашел в Северодонецк. Бои за город продолжаются”, — подчеркнул Сергей Гайдай.

Напомним, что более 30 млн гектаров территории Украины нуждаются в разминировании.

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