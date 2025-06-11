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В Луцке во время пожара спасли собаку и кота: щемящие фото
Жизни и здоровью четырехлапых после пожара, к счастью, ничего не угрожает.
ГСЧС спасли собаку и кота во время пожара в частном доме в Луцке. К сожалению, еще один котик не выжил.
Об этом сообщает ГСЧС.
Отмечается, что пожар вспыхнул в одной из комнат, когда хозяев не было дома. В это время в доме находились домашние питомцы. Спасатели нашли там кота по имени Любарт - животное, которое хозяин когда-то спас во время обстрела на Востоке. А также удалось спасти жизнь собаке по имени Скай.
"К сожалению, еще один котик не выжил - он задохнулся в дыму", - констатировали спасатели.
Ранее в Киеве волонтеры забрали больного дикого волка, который в течение двух лет жил в квартире одной из многоэтажек. Животное передали в приют для диких животных после того, как владельцы поняли, что не могут больше о нем заботиться.
По словам активистов, жители Киева приобрели волчонка с рахитом через интернет. Следующие два года животное прожило в стенах обычной квартиры.
«Впереди длинный путь к восстановлению. В настоящее время волк проходит обследование и адаптацию к новым условиям. Но главное – теперь он в безопасности, и мы уверены, что о нем хорошо позаботятся», – говорится в сообщении Центра спасения.