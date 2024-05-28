В любой момент РФ может пытаться расширить зону боевых действий на границе: что известно

По словам Демченко, граница с Россией остается непростым направлением и несет угрозу.
Враг может попытаться в любой момент расширить зону боевых действий на границе, чтобы рассредоточить силы и средства Украины.
Об этом сообщил представитель Государственной пограничной службы Украины (ГНСУ) Андрей Демченко в эфире телемарафона 28 мая.
По словам Демченко, граница с Россией остается непростым направлением и несет угрозу.
В Харьковской области речь идет о двух направлениях: пунктах пропуска "Липцы" и "Волчанск". Там продолжаются действия по недопущению продвижения врага вглубь. На других участках региона все стабильно.
"Но мы должны быть готовы к любому развитию ситуации, в том числе в направлении Сумской области. Потому что силы и средства, которые враг держит напротив нашей территории, могут свидетельствовать о том, что в любой момент враг может пытаться расширить зоны где ведутся боевые действия", – добавил Демченко.
По словам пресс-секретаря ГНСУ, Россия может прибегнуть к расширению зоны боевых действий с целью рассредоточения сил и средств Украины.
"Фактически враг будет пытаться сковывать Силы обороны нашей страны", – объяснил он.
Напомним, в ГНСУ рассказали об обороне на границе с РФ: почему затруднено строительство фортификаций
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