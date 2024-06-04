Сколько обстрелов Харьков пережил в мае: Терехов привел шокирующую статистику

Сигналы воздушной опасности объявлялись в городе 193 раза и продолжались около 475 часов.
Только за май Харьков пережил 76 обстрелов. Что почти втрое больше, чем было в апреле.
Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов в Telegram.
"Из них (76 обстрелов – ред.) 37 ударов было совершено УМПБ – Д30, 25 – ракетами, 12 – БПЛА типа "Шахед" и 3 – БПЛА типа "Ланцет", – отметил он.
Игорь Терехов уточнил, что сигналы воздушной опасности объявлялись в городе 193 раза и совокупно продолжались 474 часа 55 минут.
Напомним, уже двое суток россияне не бьют по Харькову с С-300. Это связано с тем, что на Западе разрешили бить их оружием по территории РФ.
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