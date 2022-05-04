"В мае не закончится": Данилов сообщил, как долго в Украине продлится война

"В мае не закончится": Данилов сообщил, как долго в Украине продлится война

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что война в Украине будет продолжительной.

Нынешняя фаза войны в Украине, по мнению Алексея Данилова, не закончится в мае. Он убежден, что это будет продолжительная война.

Об этом секретарь СНБО Алексей Данилов сказал в интервью украинскому журналисту Сергею Иванову.

"Если говорить сейчас об этой части "горячей" фазы войны, то я не являюсь оптимистом с точки зрения, что она закончится в апреле или мае. Это будет длительная война – и она еще будет продолжаться, к большому сожалению, на нашей территории", — выразился он.

По его словам, продолжительность войны будет зависеть от многих факторов.

"Прежде всего, от нашей армии, наших партнеров. Это надо признавать и отдельно об этом говорить, потому что без помощи партнеров нам было бы крайне сложно удержать эту российскую армаду, которая надвинулась на нас 24 февраля", — пояснил он.

В то же время Данилов отметил, что война в Украине продолжалась и раньше, фактически 30 лет.

"Мы в войне находимся уже 30 лет. В Российской Федерации никогда – даже когда был Ельцин (президент РФ в 1991-1999 гг. Борис Ельцин. – Ред.) – не было желания оставлять нас в покое. Я могу сейчас сказать, что даже он – вроде бы демократический человек... Они уже тогда посягали на Крым, уже тогда говорили: "Ну так случилось, что это не совсем ваша территория" и т.д.", — добавил он.