В мае РФ выпустила по Украине больше всего с начала войны "Шахедов": разведка назвала шокирующую цифру

В мае 2023 года Россия запустила более 300 иранских беспилотников Shahed по Украине. По данным западной разведки, это наиболее интенсивное использование БПЛА на сегодняшний день.

Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном на странице Министерства обороны Британии.

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"Россия, вероятно, запускает так много дронов, пытаясь заставить Украину выпустить запасы ценных передовых ракет противовоздушной обороны. Впрочем, РФ вряд ли добилась особого успеха — Украина обезвредила до 90% БПЛА. В основном используя свое более старое и дешевое оружие противовоздушной обороны и средства радио глушение", — говорится в сообщении.

Также в разведке добавляют, что Россия хотела заставить Украину разместить войска в тылу и нанести удары по этим силам.

"Однако Россия остается очень неэффективной в впечатлении таких динамических целей на дальности из-за плохих процессов наведения", — добавили в строительстве.

Как сообщалось ранее, в течение мая армия РФ почти каждую ночь атаковала Киев ракетами и иранскими беспилотниками. По мнению офицера резерва ВСУ, военного эксперта Андрея Крамарова, к массированным ракетным ударам Россия начала готовиться еще два месяца назад – в марте.

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