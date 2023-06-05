В мае РФ выпустила по Украине больше всего с начала войны "Шахедов": разведка назвала шокирующую цифру

Цель России было заставить Украину выпустить запасы ценных современных ракет противовоздушной обороны.
В мае 2023 года Россия запустила более 300 иранских беспилотников Shahed по Украине. По данным западной разведки, это наиболее интенсивное использование БПЛА на сегодняшний день.
Об этом говорится в отчете британской разведки, опубликованном на странице Министерства обороны Британии.
"Россия, вероятно, запускает так много дронов, пытаясь заставить Украину выпустить запасы ценных передовых ракет противовоздушной обороны. Впрочем, РФ вряд ли добилась особого успеха — Украина обезвредила до 90% БПЛА. В основном используя свое более старое и дешевое оружие противовоздушной обороны и средства радио глушение", — говорится в сообщении.
Также в разведке добавляют, что Россия хотела заставить Украину разместить войска в тылу и нанести удары по этим силам.
"Однако Россия остается очень неэффективной в впечатлении таких динамических целей на дальности из-за плохих процессов наведения", — добавили в строительстве.
Как сообщалось ранее, в течение мая армия РФ почти каждую ночь атаковала Киев ракетами и иранскими беспилотниками. По мнению офицера резерва ВСУ, военного эксперта Андрея Крамарова, к массированным ракетным ударам Россия начала готовиться еще два месяца назад – в марте.
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