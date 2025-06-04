В МАГАТЭ предупредили о риске ядерной катастрофы в Украине из-за массированных обстрелов

МАГАТЕ. / © МАГАТЭ

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Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси во время визита в Киев предупредил о реальной и постоянной угрозе ядерной безопасности в Украине на фоне интенсивных российских атак.

Об этом сообщает Yahoo news.

"Очевидно, что угрозы ядерной безопасности остаются очень реальными и постоянными. Мои команды сообщают, что это был самый интенсивный день воздушных тревог с конца прошлого года", - заявил Гросси.

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По его словам, присутствие экспертов МАГАТЭ на украинских ядерных объектах остается критически важным для предотвращения возможной аварии. Представители агентства, работающие на двух действующих АЭС — Ровенской и Хмельницкой, вынуждены были прятаться до трех раз в день из-за воздушных тревог.

Отдельное внимание Гросси обратил на подготовку к предстоящему восстановлению энергетической инфраструктуры Украины. По его словам, МАГАТЭ может сыграть важную роль в этом процессе.

МАГАТЭ с начала полномасштабного вторжения регулярно направляет своих экспертов на украинские АЭС, включая постоянную миссию на временно оккупированной Запорожской станции, которая находится под контролем российских войск с 2022 года и остановлена из соображений безопасности.

Между тем, президент Владимир Зеленский назвал абсурдной и опасной любую попытку России перезапустить Запорожскую АЭС без участия Украины. Он призвал обеспечить полный и беспрепятственный доступ МАГАТЭ к этому объекту.

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Сейчас более половины электроэнергии в Украине обеспечивают АЭС, и Россия неоднократно атаковала энергетическую инфраструктуру, пытаясь нарушить поставки.

Ранее мы писали, что после масштабной украинской операции Паутина, во время которой были уничтожены десятки российских военных самолетов на глубокой территории РФ, Кремль может прибегнуть к эскалации беспрецедентного уровня, в частности, применить тактическое ядерное оружие.