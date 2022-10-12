В МАГАТЭ сообщили, что происходит на Запорожской АЭС после обстрела оккупантами

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что на Запорожской АЭС возобновили внешнее электроснабжение, которое было отключено в результате утренних обстрелов удаленной подстанции.

Об этом оннаписал на странице Twitter.

"Наша команда на месте сообщила, что внешнее электроснабжение Запорожской АЭС возобновлено. Оператор Запорожской АЭС сообщает, что сегодняшнее утреннее отключение было вызвано обстрелом удаленной подстанции, что подчеркивает, насколько нестабильна ситуация. Нам нужна зона защиты как можно скорее."

UPDATE—I'be been informed по нашему техническому устройству на той факт, что внешняя власть в #Zaporizhzhya NPP is restored. #ZNPP 's operator 's this morning's outage був пов'язаний з shelling damage до far off sub-station, highlighting how precarious the situation is. Мы нуждаемся в защите зоны ASAP. https://t.co/Idi8BimvGR — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) октябрь 12, 2022

По словам главы МАГАТЭ, ЗАЭС второй раз за последнюю неделю потеряла внешнее электроснабжение. Функцию ядерной безопасности и защиту поддерживали дизельные генераторы.

Ситуация на Запорожской АЭС

Россияне захватили ЗАЭС еще в начале марта, обстреливать саму станцию армия Путина начала в начале августа. Впервые в истории из-за циничных атак россиян на ЗАЭС 25 августа произошло полное отключение от энергосети.

К масштабной аварии может привести пожар, взрыв или поражение снарядами, бомбами, ракетами. Если на ЗАЭС произойдет взрыв или пожар, может пострадать не только Украина, но и десятки стран Европы, Ближнего Востока и Азии. А потенциальные последствия в случае крушения на ЗАЭС будут значительно превышать последствия аварии на ЧАЭС.

Напомним, что украинская разведка 11 октября сообщила, что россияне держат все шесть блоков АЭС в "холодном состоянии". В настоящее время питание ЗАЭС, а также систем безопасности осуществляется за счет воздушной линии ВЛ-750 кВ "Днепровская".

Как стало известно 11 октября, российские оккупанты похитили заместителя гендиректора ЗАЭС по персоналу Валерия Мартынюка. Его содержат в неизвестном месте. Вероятно, к нему применяют присущие им методы пыток и устрашения.

Утром 12 октября из — за обстрелов России Запорожская АЭС оказалась полностью обесточенной.