В МАГАТЭ сообщили, что происходит на Запорожской АЭС после обстрела оккупантами

UPDATE—I'be been informed по нашему техническому устройству на той факт, что внешняя власть в #Zaporizhzhya NPP is restored. #ZNPP 's operator 's this morning's outage був пов'язаний з shelling damage до far off sub-station, highlighting how precarious the situation is. Мы нуждаемся в защите зоны ASAP. https://t.co/Idi8BimvGR