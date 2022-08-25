В МАГАТЭ заявили, что демилитаризовать Запорожскую АЭС нужно с помощью "переговоров"

В МАГАТЭ считают, что демилитаризировать Запорожскую АЭС, которую россияне используют как военную базу, можно с помощью переговоров.
Там подчеркнули, что демилитаризация крупнейшей в Европе атомной станции "не входит в повестку дня МАГАТЭ ".
Об этом сказал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси в интервью France 24.
Гросси заявил, что якобы демитаризировать Запорожскую АЭС, которую россияне используют как военную базу и постоянно обстреливают, провоцируя ядерную катастрофу, можно только с помощью политических переговоров. Он заявил, что целью МАГАТЭ является лишь недопущение ядерной катастрофы.
Напомним, генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси 23 августа сообщил о возможном визите на Запорожскую атомную электростанцию "в ближайшие несколько дней".
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