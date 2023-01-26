В МАГАТЭ заявили о сильных взрывах возле Запорожской АЭС: в России говорят, что "нельзя доверять слуху"

В России цинично заявили, что "нельзя верить тому, что слышишь своими ушами".

В МАГАТЭ заявили о сильных взрывах, которые 25 и 26 января прогремели возле Запорожской АЭС. Иностранные эксперты указывают, что они связаны с деятельностью российских оккупантов на территории возле атомной станции.

Об этом говорится в отчете МАГАТЭ.

"Эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), присутствующие на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), сообщают, что за пределами объекта произошли мощные взрывы, что указывает на военную деятельность вблизи площадки, расположенной на линии фронта", — сказал генеральный директор Рафаэль Гросси.

Эксперты МАГАТЭ указывают, что россияне ведут боевые действия вблизи площадки АЭС, из-за чего на территории станции вибрируют окна.

Рафаэль Гросси также сообщил, что МАГАТЭ присутствует на всех подконтрольных Украине АЭС. Он подтвердил, что эксперты не видели там никакого вооружения, о чем раньше заявляли власти государства-агрессора.

Советник главы "Росатома" Ренат Карчаа в комментарии российским пропагандистам отрицал взрывы возле АЭС. Он цинично заявил, что мол "нельзя доверять собственному слуху" и посетовал на то, что МАГАТЭ якобы "хочет показать тот факт, что Россия не может обеспечить и гарантировать ядерную безопасность".

Оккупация Запорожской АЭС

Российские террористы еще в начале полномасштабного вторжения на территорию Украины захватили крупнейшую в Европе атомную станцию – Запорожскую АЭС. Оккупанты периодически устраивают террористические акты возле станции, запугивая Украину и мир ядерной катастрофой.

По данным МАГАТЭ, по состоянию на сегодняшний день на ЗАЭС шесть реакторов остаются остановленными, причем два продолжают работать в режиме горячей остановки для обеспечения паром и теплом электростанции и соседнего города Энергодар. Ведомство оценивает работу АЭС как нестабильную.

Читайте также: