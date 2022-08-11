В МАГАТЭ заявили об отсутствии немедленной угрозы на ЗАЭС, но все может измениться в любой момент

Глава МАГАТЭ Мариано Гросси заявил, что пока нет немедленной угрозы для ядерной безопасности на Запорожской АЭС, но эта ситуация может измениться в любой момент.

Он также призвал все стороны отказаться от каких-либо военных действий в районе ЗАЭС.

Об этом глава МАГАТЭ заявил во время выступления в Совете Безопасности ООН.

"Мы сделали вывод о том, что пока нет немедленной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС, но эта ситуация может измениться в любой момент", – сказал Гросси.

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"Мы все согласны с тем, что любая ядерная катастрофа неприемлема, и мы должны работать вместе по предотвращению такого события, это наша общая ответственность", – добавил глава МАГАТЭ.

Он также призвал Украину и Россию разрешить представителям организации посетить станцию как можно скорее и выразил готовность возглавить такую миссию.

Напомним, в течение 11 августа российские оккупанты целый ряд раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. В ходе первого обстрела было зафиксировано 10 "прилетов".

В результате вражеских обстрелов ЗАЭС произошло возгорание, однако радиационный фон в норме.

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Позже захватчики обстреляли пожарную часть за территорией ЗАЭС, предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения.

По сообщению НАЭК "Энергоатом", российские военные также попали совсем недалеко от первого энергоблока ЗАЭС. Получила повреждение насосная станция хозяйственно-бытовых стоков.

Рашисты обстреляли атомную электростанцию

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