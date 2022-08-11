В МАГАТЭ заявили об отсутствии немедленной угрозы на ЗАЭС, но все может измениться в любой момент

Глава МАГАТЭ Мариано Гросси заявил, что пока нет немедленной угрозы для ядерной безопасности на Запорожской АЭС, но эта ситуация может измениться в любой момент.
Он также призвал все стороны отказаться от каких-либо военных действий в районе ЗАЭС.
Об этом глава МАГАТЭ заявил во время выступления в Совете Безопасности ООН.
"Мы сделали вывод о том, что пока нет немедленной угрозы ядерной безопасности на ЗАЭС, но эта ситуация может измениться в любой момент", – сказал Гросси.
"Мы все согласны с тем, что любая ядерная катастрофа неприемлема, и мы должны работать вместе по предотвращению такого события, это наша общая ответственность", – добавил глава МАГАТЭ.
Он также призвал Украину и Россию разрешить представителям организации посетить станцию как можно скорее и выразил готовность возглавить такую миссию.
Напомним, в течение 11 августа российские оккупанты целый ряд раз обстреляли Запорожскую АЭС и территории вблизи атомного объекта. В ходе первого обстрела было зафиксировано 10 "прилетов".
В результате вражеских обстрелов ЗАЭС произошло возгорание, однако радиационный фон в норме.
Позже захватчики обстреляли пожарную часть за территорией ЗАЭС, предназначенную для ее защиты от пожаров и их тушения.
По сообщению НАЭК "Энергоатом", российские военные также попали совсем недалеко от первого энергоблока ЗАЭС. Получила повреждение насосная станция хозяйственно-бытовых стоков.
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