В Макарове и Андреевке до сих пор находят тела убитых в домах, полях и лесах: хоронят людей каждый день

В Макарове и Андреевке до сих пор находят тела убитых в домах, полях и лесах: хоронят людей каждый день

Следователи проводят эксгумацию тел для проведения экспертизы, чтобы задокументировать очередное преступление российских войск.

В прилегающих к Макарову селениях около тысячи полностью разрушенных домов, обнаружено 45 погибших, среди которых трое детей. Спасатели разбирают завалы, а следователи обследуют здешние лесополосы.

Об ужасных последствиях российского нашествия на Киевщине в сюжете ТСН.

Декоративная мельница в саду из цветов, разбитые окна дома, а на огороде самодельный крест — владелица дома вместе с сыном похоронены на собственном огороде. Следователи проводят эксгумацию тел для проведения экспертизы, чтобы задокументировать очередное преступление российских войск. 52-летняя женщина и ее 23-летний сын получили смертельные осколочные ранения во время артиллерийского обстрела поселка Вабля рашистами. «При обстреле улицы осколочными ранениями была убита женщина 1970 года рождения и ее сын. Тела были захоронены соседями», – говорит руководитель следственного отдела Бучанского отделения полиции Анатолий Котяш.

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Муж погибшей чудом выжил во время обстрела, потому что во время артиллерийского нашествия как раз находился за домом и обломки от снаряда его не тронули. После гибели семьи он вступил в ряды вооруженных сил и возвращаться домой без окончательной победы над российским врагом не хочет.

Ни одного уцелевшего дома не оставили после себя русские войска в соседнем от Вабли поселке Андреевка. Снаряды от противотанковых управляемых ракет и боеприпасы 125 калибра спасатели сотнями собирают во дворах, где раньше стояли дома. Под завалами до сих пор находят тела погибших, в поселке каждый день хоронят людей. «У нас больше всего пострадали населенные пункты Макаров и Андреевка имеем 23 и 22 уже погибших, но работы продолжаются ежедневно под завалы разрушенными домами, а также в полях и лесах», — говорят в полиции.

74-летний Андрей из соседнего Маковища впервые добрался до Макарова. Центральную улицу из-за сплошных руин едва узнал. Вспоминает, как на 4 день войны после похорон тещи у кладбища увидел колонну русских танков. С этого времени вместе с женой из дома не выходил. Из окна наблюдал, как русские войска рядом с его домом ремонтировали подбитую БМП.

В прилегающих к Макарову поселкам около тысячи домов полностью разрушены

А спринтер с русской надписью чудом вернул себе Геннадий. Его машиной россияне прикрывались на блокпосту. «Кацапы ее подтянули и поставили, сделали себе защиту, понаписали», – рассказывает мужчина.

С отремонтированной ходовой на этом спринтере Геннадий теперь возит гуманитарную помощь из Львова в родной Макаров и называет машиной трофейной.

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